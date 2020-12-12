Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan tedaviye alındı

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Murat KURT/ GERGER (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde otomobilin çarptığı nesli tükenme tehlikesi olan çizgili sırtlan tedavi altına alındı.

GergerKahta kara yolunun 20'nci kilometresindeki Aydınpınar köyü yakınlarında plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, çizgili sırtlana çarparak kaçtı. Köylüler tarafından yol kenarında bulunan çizgili sırtlan, ihbar üzerine bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ekiplerin, tedavisinin yapılmasının ardından çizgili sırtlanı yeniden doğal hayata salacağı belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Gerger Murat KURT

2020-12-12 15:40:15



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