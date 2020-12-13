Sobadan zehirlenen anne ve 4 kızı, tedaviye alındı

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KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN´ın Kahta ilçesinde, evdeki sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenen anne ve 4 kızı, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Eceler köyünde akşam sobayı yakarak, uyuyan Demir ailesi, sabah uyandığında mide bulantısı şikayetiyle sağlık görevlilerinden yardım istedi. İhbarla köye giden sağlık ekipleri, Fatma (42) ile kızları Tuğba (22), Hilal (20), Ümran (18) ve Songül (14) Demir'in sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendiklerini belirledi. Sağlık görevlileri, daha sonra anne ve 4 kızını ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Demir ailesi fertlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta

2020-12-13 13:18:09



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