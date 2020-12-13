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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Çuhadar filyasyon ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi

İHA

Vali Çuhadar filyasyon ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi

Vali Mahmut Çuhadar, Korona Virüs salgınıyla mücadelede ön saflarda yer alan filyasyon ekiplerinin çalışmalarını yerinde denetledi.
Filyasyon ekiplerinin çalıştığı büroları tek tek gezerek incelemelerde bulunan Vali Mahmut Çuhadar, her birimde yürütülen çalışmalarla ilgili İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz ve Toplum Sağlığı Merkezi Sorumlusu Dr. Hülya Doğan’dan bilgi aldı.
Vali Mahmut Çuhadar, Adıyaman Toplum Sağlığı Merkezindeki incelemelerinin ardından İl Sağlık Müdürü Dr. Erdoğan Öz’le birlikte Kahta ilçesine giderek, Kahta Toplum Sağlığı Merkezinde filyasyon ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Çuhadar, daha sonra Kahta Devlet Hastanesine geçerek Covid19 Polikliniği ile Acil Servis Polikliniğini gezerek hastalara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yurt genelinde olduğu gibi Adıyaman’da da salgın riskini azaltmak için sağlık çalışanlarının ve bu mücadelenin kahramanları olan filyasyon ekiplerinin büyük bir özveriyle görev yaptığını dile getiren Vali Mahmut Çuhadar, “Adıyaman’da Korona Virüs testi pozitif çıkan kişilerin izolasyona alınması, temaslıların tespiti ve hastalara ilaç götürülmesi gibi görevleri yerine getiren il genelinde toplamda 296 filyasyon ekibimiz bulunmaktadır. Hafta sonu olmasına rağmen şu anda merkezde 31 ekibimiz sahada görev yapıyor. Bugün il sağlık müdürümüzle birlikte Adıyaman merkez ve Kahta ilçelerimizdeki filyasyon ekiplerimizin çalışmalarını yerinde görme ve değerlendirme imkanı bulduk. Tüm imkanlarımız ile sağlık çalışanlarımızın yanındayız. Salgınla mücadelede gecegündüz demeden takdire şayan bir fedakarlıkla ve sabırla görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Halkımızın sağlığı için bu kadar fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarımızın emeklerinin heba olmaması için değerli hemşerilerimizden de ricam, bu zor günlerin aşılması için mecburi kalınmadıkça evden dışarı çıkmamaları, maske, mesafe ve hijyen kurallarına özen göstermeleridir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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