Çöpte çıkan yangın otomobile sıçramadan söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’da, bir çöp konteynırında çıkan yangın, yan tarafında bulunan otomobile sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Barbaros Hayrettin Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan bir çöp konteynırında yangın meydana geldi. İçerisi alev alan konteynır yanındaki otomobile alevlerin sıçraya bileceğini düşünen vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın otomobile sıçramadan söndürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.