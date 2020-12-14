Belediyeden, engelli ve yaşlılara yapılandırılma kolaylığı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediyeden, engelli ve yaşlılara yapılandırılma kolaylığı

İHA

Belediyeden, engelli ve yaşlılara yapılandırılma kolaylığı

Adıyaman Belediyesi, belediyeye olan borçlarını yapılandırmak isteyen engelli ve 65 yaş üstü vatandaşların evlerine kadar giderek, kayıtlarını alıyor.
Konu ile ilgili bilgi veren yetkililer, hafta içi her gün 08.00 ila 17.00 saatleri arasında belediye ana binadan yapılabilen yapılandırma başvurularının online ödeme ve engelli ve yaşlılar için evde işlem yapma gibi seçeneklerle kolaylaştırıldığını belirtti.
Resmi Gazetede yayımlanan vergi ve prim borcu yapılandırması kapsamında belediyeye olan borçlarını yapılandırmak isteyen vatandaşlara kolaylıklar sağladıklarını söyleyen yetkililer, “Bu kapsamda borcunu peşin ödemek isteyen vatandaşlarımız, webportal.adiyaman.bel.tr internet adresinden işlemini kolaylıkla gerçekleştirebiliyor. Bu adreste bulunan istekşikayet bölümüne girerek borcunu görebilen vatandaşlarımız peşin olarak online ödeme yaparak belediyeye gelmeden işlemini tamamlayabiliyor. Bunun yanında bir önemli kolaylığı da yaşlı ve engelli vatandaşlarımız için yaptık. 65 yaş üstündeki ve engelli vatandaşlarımız için başlattığımız evde işlem uygulamamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız mesai saatleri içerisinde 0 (416) 216 17 20 numaralı hattı arayıp 1126 dahili hattına bağlanarak evden çıkmadan borçlarını yapılandırıp, ödemelerini online olarak gerçekleştirebiliyor. Telefon numaralarımızı arayan bu vatandaşlarımızın evine giden ekiplerimiz başvurularını buradan almaya başladı” diye konuştu.
31 Ağustos 2020 tarihinden önceki borçları kapsayan yapılandırmadan yararlanmak isteyen vatandaşların en geç 31 Aralık 2020 tarihine kadar hafta içi her gün 08.00 ila 17.00 saatleri arasında başvuruda bulunarak belediyeye ait su, emlak, ilanreklam, çevre temizlik, kira ve idari borçlarını yapılandırabileceklerini de hatırlatan yetkililer, tüm vatandaşları yapılandırmadan yararlanmaya davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Dört günde 302 adres karantina altına alındı
YEREL HABERLER Dört günde 302 adres karantina altına alındı
Toplu taşıma araçlarına HES kodu şartı getirildi
YEREL HABERLER Toplu taşıma araçlarına HES kodu şartı getirildi
9 ay önce kaybolan engelli şahıstan haber alınamıyor
YEREL HABERLER 9 ay önce kaybolan engelli şahıstan haber alınamıyor
Cinayet zanlısının evi ve iş yeri taşlandı Evleri ve iş yerleri taşlanarak yağmalanan cinayet zanlısının anne ve babası konuştu “Tehditler edip haraç aldılar, sonra torunumu kaçırdılar” “Can güvenliğimiz yok”
YEREL HABERLER Cinayet zanlısının evi ve iş yeri taşlandı Evleri ve ...
Avlanması yasak dağ keçisi kesilmiş halde bulundu
YEREL HABERLER Avlanması yasak dağ keçisi kesilmiş halde bulundu
Milletvekili Toprak’tan Üniversitelere Bütçe Açıklaması
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak’tan Üniversitelere Bütçe ...
Çöpte çıkan yangın otomobile sıçramadan söndürüldü
YEREL HABERLER Çöpte çıkan yangın otomobile sıçramadan söndürüldü
Park halindeki motosiklet çalındı
YEREL HABERLER Park halindeki motosiklet çalındı
Adıyaman’da 5 kişi sobadan zehirlendi
YEREL HABERLER Adıyaman’da 5 kişi sobadan zehirlendi
Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
YEREL HABERLER Jandarma ekipleri uyuşturucuya geçit vermiyor
Vali Çuhadar filyasyon ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Çuhadar filyasyon ekiplerinin çalışmalarını ...
Sobadan zehirlenen anne ve 4 kızı, tedaviye alındı
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen anne ve 4 kızı, tedaviye alındı
Jandarmanın yakaladığı 35 kişiden 13’ü tutuklandı
YEREL HABERLER Jandarmanın yakaladığı 35 kişiden 13’ü tutuklandı
Kiralık ev ararken aracı soyuldu
YEREL HABERLER Kiralık ev ararken aracı soyuldu
Adıyaman’ın cadde ve sokakları boş kaldı
YEREL HABERLER Adıyaman’ın cadde ve sokakları boş kaldı
Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan yaralandı
Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan tedaviye alındı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı çizgili sırtlan tedaviye alındı
Jandarma makaron ele geçirdi
YEREL HABERLER Jandarma makaron ele geçirdi
Ekipler, avcıların tuzaklarını bozuyor
YEREL HABERLER Ekipler, avcıların tuzaklarını bozuyor
Yetim ailelere evlerinde kebap ikramı
YEREL HABERLER Yetim ailelere evlerinde kebap ikramı
Türkiye 2’ncisi olan öğrencilere çeşitli kurumlardan hediye
YEREL HABERLER Türkiye 2’ncisi olan öğrencilere çeşitli kurumlardan ...
Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu
YEREL HABERLER Ülkü Ocaklarından dijital eğitim platformu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X