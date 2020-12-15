Kontrolden çıkan araç kayganlaşan yolda takla attı: 1 yaralı

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Adıyaman’da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Recep A. idaresindeki 02 LH 472 plakalı Renault marka hafif ticari araç, yağmur yağışından dolayı kayganlaşan 3.Çevre Yolu ile Malatya Caddesinin kesiştiği kavşak yakınlarında kontrolden çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücüsü Recep A., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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