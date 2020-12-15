Kahta'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Girne ve Karşıyaka Mahallesi'nde 2 ayrı iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarının ardından çalışma başlatan polis, iş yerleri ile çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, kamera kayıtlarından 2 iş yerini de soyan kişinin A.Ş.T. olduğunu belirledi. Şüpheli, adresine düzenlenen baskınla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2020-12-15 23:35:47



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.