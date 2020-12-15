Kahta'da iş yerinden hırsızlık yapan şüpheli tutuklandı

KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde 2 iş yerinden hırsızlık yapan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.
Girne ve Karşıyaka Mahallesi'nde 2 ayrı iş yerinde hırsızlık yapıldığı ihbarının ardından çalışma başlatan polis, iş yerleri ile çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Polis, kamera kayıtlarından 2 iş yerini de soyan kişinin A.Ş.T. olduğunu belirledi. Şüpheli, adresine düzenlenen baskınla yakalanarak, gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.Ş.T., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA
2020-12-15 23:35:47
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