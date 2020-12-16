Otomobilin devrilme anı kamerada

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Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA)ADIYAMAN'da, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil devrildi, sürücü yaralandı. Aracın devrilme anı ise kameraya yansıdı.

Kaza, dün akşam Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine ilerleyen Recep Akbaba yönetimindeki 02 LH 472 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Akbaba, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Otomobilin devrilme anı ise karşı yönde giden başka bir otomobilin kamerası tarafından görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-12-16 18:56:26



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