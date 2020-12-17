Sosyal mesafeye uymayanlara polis uyarısı

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

'Sizce kim bu bebek?'

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Adıyaman’da, korona virüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye kurallarına uymayan vatandaşlara polis ekiplerince uyarı yapıldı.

Atatürk Caddesi Demokrasi Parkı içerisinde havanın güneşli olmasını fırsat bilen vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uygun olmayan bir şekilde sohbet etmeye başladı. Durumu fark eden yunus polis ekipleri kalabalık halde sohbet eden kişilere uyararak sosyal mesafeye dikkat etmelerini istedi. Polis ekipleri aynı zamanda park içerisinde yan yana durarak tespih satan kişilerinde tezgahlarının arasına belirli bir mesafe koyarak satış yapmalarını sağladı.

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