Bölükyayla'ya dev Türk Bayrağı dalgalandırıldı

İran'ın nükleer çalışmalar için yeni tesisler yapmaya devam ettiği iddia edildi

Kuzey ve güneyde sağanak, doğuda kar var

İl il açıkladı! Yağmur ve kar var

'İyi ki senin kızın oldum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Bölükyayla Beldesine dev Türk Bayrağı asıldı.

Beldenin üst kısımlarında yer alan Akdağlar mevkiine Bölükyayla Belde Belediye Başkanlığı tarafından 25 metre yüksekliğinde Türk Bayrağı asılarak dalgalandırıldı. İstiklal Marşı'nın okunmasıyla Türk Bayrağı göndere çekildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bölükyayla Belde Belediye Başkanı Gaffari Akkuş, şanlı Türk Bayrağının beldede dalgalandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür ettiğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.