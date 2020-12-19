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Karantinada olan engelli kızın doğum günü mutluluğu Belediye başkanı karantinada olan engelli kızın doğum gününü kutladı

İHA

Karantinada olan engelli kızın doğum günü mutluluğu Belediye başkanı karantinada olan engelli kızın doğum gününü kutladı

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, doğuştan bedensel engelli olan ve korona virüsten dolayı ailesiyle beraber karantinada olan 10 yaşındaki küçük kızın doğum gününü kutladı.
Ailece karantinada olmalarından dolayı 10 yaşındaki bedensel engelli kızının doğum günü için pasta alamayan Arif İşözü, 153 Belediye Hattını arayarak kendilerine durumu anlatarak pasta istedi. Durumu öğrenen Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, İşözü Ailesine sürpriz doğum günü yapmak istedi. Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ve beraberindeki belediye personelleri ailenin kaldığı Turgut Reis Mahallesine gelerek küçük kızın doğum gününü sokakta kutladı. Karantinada bulunan aile evlerinin balkonundan, Başkan Süleyman Kılınç ise sokak ortasından 10 yaşına basan Yağmur İşözü’nün doğum gününü kutladı. Başkan Süleyman Kılınç, doğum gününü kutladığı Yağmur’un hediyesini sepet ile yukarıya gönderdi. Oldukça mutlu olan İşözü Ailesi, Başkan Kılınç ve belediye personellerine teşekkür etti.
Yağmur’u mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını vurgulayan Başkan Süleyman Kılınç, “Yağmur kızımızın 10. Yıl doğum günü. 153 Üzerinden belediyemizden doğum günü pasta talebinde bulundu, bizlerde kızımızı kırmayarak buraya geldik. Tabi pandemiden dolayı yanına gidemiyoruz. En azından balkondan doğum gününü kutlayalım dedik. Mutluluğuna şahit olduk. Kendilerine sağlık, sıhhat ve uzun ömürler diliyorum. Bizlerde çok mutlu olduk” dedi.
Yapılan etkinlikle oldukça mutlu olduklarını söyleyen baba Arif İşözü ise “Başkanımız geldi ve kendisi bizlerle çok iyi ilgilendi. Çocuğum çok mutlu oldu. Pastasını getirdi, hediyelerini getirdi. Başkanımın ve ekiplerinin bu duyarlılığından dolayı kendilerine teşekkürlerimi sunarım. Çok mutluyuz. Çocuğumu mutlu ettiler, beni mutlu ettiler” diye konuştu.

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