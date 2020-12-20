Kahta02 Spor kendi evinde berabere kaldı

TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kahta02 Spor kendi evinde ağırladığı İskenderun Spor ile 22 berabere kaldı.

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar ve Kahta Kaymakamı Abdil Koç, Kahta02 Spor ile İskenderunspor arasında gerçekleşen futbol karşılaşmasını izledi. Kahta İlçe Stadında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında Kahta02 Spor, Barış Kılıç’ın maçın 28. dakikasında attığı gol ile 10 öne geçti. Karşılaşma Kahta02spor’un 10 üstünlüğü ile ilk yarı sona erdi. İkinci yarının 72. dakikasında İskenderunspor, Burak Temir’in attığı gol ile beraberliği yakaladı. İskenderunspor maçın 87. dakikasında penaltı kazandı. Penaltı atışını yapan Oğuzhan Erdoğan attığı gol ile İskenderunspor 21 öne geçti. Maçta 90’ıncı dakikaya kadar 21 yenik sürdüren ev sahibi takım Kahta02 Spor, karşılaşmanın 90. dakikasında Fahri Eren Pamuk’un attığı gol ile Kahta02 spor beraberliği yakaladı.

Kahta02 Spor Kulübünün aldığı 1 sarı kart ve 3 tane kırmızı kart ile hakemin bitiş düdüğüyle birlikte 22 biten maçta her iki takım da 1’er puan kazanmış oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.