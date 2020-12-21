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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kılınç, basın mensuplarıyla bir araya geldi

İHA

Başkan Kılınç, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, basın mensuplarıyla bir araya geldiği sabah kahvaltısında yapmış oldukları hizmet ve yatırımları anlattı.
Adıyaman Belediyesi Sosyal Tesislerde basın mensuplarıyla bir araya gelen Başkan Süleyman Kılınç, göreve geldikleri günden bu yana yaptıkları ve yapacakları hizmetlerden bahsederek, “Bu pandemi sürecinin hizmetlerimizi aksatmaması konusunda elimizden geleni yaptık ve yapamaya devam ediyoruz. Bu pandemi döneminde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardımlar yaptık. Yine bu pandemide 750 bine yakın maske ve hijyen paketleri dağıttık. 12 Bin adet okuma kitapları dağıttık, 5 bin adedini öğretmenlerimize verdik. Adıyamanlı sanatçılarımıza ciddi desteklerde bulunduk. Encümen arkadaşlarımız ihtiyaç sahibi ailelerimize gerek ayni gerekse de yardımlarını devam ettiriyorlar. Tabletlerle ilgili meclisten 2 milyon tl ödenek çıkardık. Tabletlerle ilgili ihale yapıldı ve tabletler yarın elimizde olacak inşallah. Minibüs sürücülerine 250 bin tl’ye yakın yakıt yardımında bulunduk. 5 Bin 3 vatandaşımıza 1 milyon tl maddi destek sağladık. Sağlık çalışanlarımıza özel ücretsiz otobüsler tahsis ettik. Yine sağlık çalışanlarımıza 2 aylık bir süreç için otelde konaklama imkanları sağladık. VEFA destek gruplarına araç ve personel desteğinde bulunduk. Yeni dönemde de ihtiyaç sahiplerine ve esnaflarımıza destekte bulunmak amacıyla arkadaşlarımız şuanda çalışmalarını devam ettiriyor. Pandemi demeyerek şartlarımızı zorlayarak bütün ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yardımına koştuk ve onlara destek vermeye devam edeceğiz. Adıyaman merkezde yaklaşık 100 adet parkımız vardı ve bunlara 10 park daha ekliyoruz. 15 adet semt sahası Spor Toto ile şuan devam ediyor. Adıyaman’da şuanda maalesef kişi başına 2,5 metre kare alan düşüyor ve bizler bu sayıyı 3.8’e çıkardık. Bizim hedefimiz kişi başına düşen yeşil alanı 6.5’e çıkarmaktır. Yeşil bir kent noktasında elimizden geleni yapacağız inşallah. Karadağ’da macera parkı yapılması konusunda arkadaşlarımız şuanda çalışmalarını sürdürüyor. Sel baskınlarına karşı kuşaklama kanalının ihalesi yapıldı ve sözleşmesi imzalandı. Gastronomi merkezi düşünüyoruz onunda projesi hazır, karayollarıyla görüşmemiz oldu eğer onay verilirse hemen başlayacağız. Bizim en büyük çalışmalarımızdan bir tanesi de bilişime yönelik. Çağımız gittikçe küreleşen bir çağ ve bu konuda da ciddi çalışmalarımız oldu. Elektronik belge ve yönetim sistemiyle kağıt ve kalem ortadan kaldırılıyor. Hem evrakların kayıt noktasında hem de işlemlerin daha hızlı ilerlemesi noktasında elektronik belge ve yönetim sistemine geçtik. Vatandaşlarımız belediyeye ait olan ödemelerini online yapabiliyorlar. Vatandaşlarımız imar konusunda internet üzerinden rahat bilgiler alabiliyorlar. Otobüsüm nerede uygulaması üzerinde arkadaşlarımız şuan çalışmalar yapıyor, akıllı durak noktasında da belirli bir seviyeye gelindi. Alzheimer hastaları için takip sistemi dediğimiz uygulamayla ilgili de çalışmalar yapıyoruz. Engelliler için yaptığımız kütüphane hizmete girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından çocuk bilim merkezi noktasında baskılar yapacağız. Raylı sistem ve elektrikli otobüs konusunda Aselsan ile çalışmalarımız var. Aselsan’dan görevliler gelecek ve bu konularda görüşeceğiz. Şehir trafiğini rahatlatmak adına birçok çalışmalarımız olacak. Adıyaman Belediyesi olarak bir çok çalışma yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz” diye konuştu.
Düzenlenen basın toplantısına Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Belediye Başkan Vekili Demirhan Seçilmiş, Başkan Yardımcıları Şerif Ayaz, Ramazan Oruç, Mithat Töken, Basın Yayın ve Halk ile İlişkileri Müdürü İskender Korkut, Özel Kalem Müdürü Nevzat Yıldırım, Adıyaman İnternet Yayıncıları ve Gazeteciler Derneği (İGD) Metin Harıkçı, Adıyaman Faal Gazeteciler Cemiyeti (AGAD) Başkanı İbrahim Aslan, GAP Gazeteciler Birliği Genel Başkanı Zeynel Abidin Kıymaz ve çok sayıda gazeteci katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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