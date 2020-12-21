Araçlara kış bakımı uyarısı

Adıyaman’ın Gölbaşı Sanayi Sitesinde oto tamir ustaları, araç sahiplerini uyararak araçlarının kışlık bakımını yaptırmalarını istedi.

Yeni Sanayi Sitesinde araç tamir ustalığı yapan Hacı Tepedibi, kış aylarına girilmesiyle birlikte işlerinde azda olsa bir hareketliliğin başladığını söyledi. Araç sahiplerinden araçlarının kışlık bakımlarını kar düşmeden mutlaka yaptırmalarını isteyen Tepedibi, “Araç bakımı ihmale gelmez. Küçük bir arızayı sonra yaptırırım diye ertelemek, araç sahibine daha pahalıya mal olabilir. Bu bakımdan araç bakımı ihmale gelmez. Kışlık bakımda aracın antifriz ayarlaması yapılır, hava filtresi, bujileri, yağı, suyu, fren tertibatı kontrol edilir, dizel araçlarda enjektör ayarının kışlık bakım sırasında mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Hava filtresi ve bujilerin bakımı ise yakıt ekonomisi açısından büyük önem taşımaktadır. Araç sahipleri, bu bakımı ihmal edip sonraya bırakırlarsa daha sonra yüksek fatura ödeyerek kışlık bakım yaptırmak zorunda kalabilir. O yüzden vatandaşlarımız kendi can ve mal güvenliği ve başkalarının can güvenliği için mutlaka araçlarının kışlık bakımını yaptırsın" diye konuştu.

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