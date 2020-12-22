2020 Yılında vefat edenler adına ağaç dikiliyor

Adıyaman Belediyen Başkanlığı tarafından 2020 yılında hayatını kaybeden kişiler adına ağaç dikmeye başladı.

1 Ocak 2020 tarihinden bu yana, son bir yıl içerisinde ilde vefat eden her bir merhum ve merhumenin adına bir fidanın dikilerek başlandığı Vefa Ormanı projesinde ilk kazmayı vurup, ilk fidanı diken Başkan Kılınç, proje hakkında açıklamalarda bulundu. Korona virüsten dolayı çok zor bir yılı geride bırakmaya hazırlandıklarını söyleyen Başkan Kılınç, “Adıyaman Belediyesi olarak tüm bu zorluklara rağmen planladığımız projelerden taviz vermeden çalışmalarımızı yürütmeye devam ediyoruz. Üzerinde hassasiyetle çalıştığımız projelerimizden bir tanesi de daha yeşil bir Adıyaman’dır. Bu proje kapsamında birçok noktada çeşitli ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmaları yaptık. Bunun sonuncusunu da şehir mezarlığımızda gerçekleştiriyoruz. İnşallah mezarlığımızın uygun bir noktasına oluşturmayı planladığımız Vefa Ormanımız sayesinde şehrimizin yeşil oranı hedeflediğimiz noktaya bir adım daha yaklaşacaktır. Vefa Ormanı projemizdeki tek amacımız yeşillendirme çalışması değil, bunun yanında son bir yılda ilimizde vefat eden vatandaşlarımızın isimlerini de diktiğimiz ağaç ile yaşatmaktır. Bunun için ilk etapta bin 100 fidanı toprakla buluşturduk. İlimize hayırlı olsun” diye konuştu.

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