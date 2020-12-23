Adıyaman'daki aşı çalışmasında Faz- 1 insan klinik çalışmaları başlayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman'daki aşı çalışmasında Faz- 1 insan klinik çalışmaları başlayacak

DHA

Adıyaman'daki aşı çalışmasında Faz- 1 insan klinik çalışmaları başlayacak


Mahir ALAN/ ADIYAMAN (DHA)ADIYAMAN'da, Adıyaman Üniversitesi, TÜBİTAK ve Vetal A.Ş. iş birliğinde koronavirüsle mücadele kapsamında 'Covidsera' ismi verilen Covid19 antiserum çalışmasında Faz1 insan klinik çalışmalarına başlanması bekleniyor.
Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut başkanlığındaki ekip, 1 Nisan'da Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan Vetal A.Ş.'ye ait laboratuvarda 'Covidsera' isimli antiserum çalışması başlattı. Çalışma kapsamında, tesiste bulunan atlar, kendilerine enjekte edilen cansız Covid-19 virüsünü 45 günlük süreçte antikora dönüştürdü. Antikor üretiminde başarıya ulaşılmasının ardından, atlardan elde edilen antikorlar hayvanlar üzerinde test edildi. Bunda da başarılı olunmasının ardından insan denemelerine geçilmesi için hazırlıklara başlandı.
BAKAN VARANK: ABD VE ÇİN'İN ARDINDAN 3'ÜNCÜ ÜLKE KONUMUNDAYIZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Adıyaman ve Tekirdağ'da bulunan iki tesiste aşı üretileceğini belirterek, "Tekirdağ ve Adıyaman'da bulunan bu tesislerde, adenovirüs ve inaktif aşı adayları dünya standartlarında üretilecek ve Faz1 insan klinik çalışmalarına başlanacak. Diğer yenilikçi aşı adaylarının da en kısa zamanda faz çalışmalarını başlatmayı planlıyoruz. Yürüttüğümüz toplam aşı projesi sayısına göre ABD ve Çin'in ardından 3'üncü ülke konumundayız" açıklamasını yapmıştı.DHA-Genel Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-12-23 14:45:51

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman'da okullar enerji üretecek
YEREL HABERLER Adıyaman'da okullar enerji üretecek
Yıpranan bayrakların yerine yenileri asıldı
YEREL HABERLER Yıpranan bayrakların yerine yenileri asıldı
Adıyaman heyeti bakanlar ile görüşüyor
YEREL HABERLER Adıyaman heyeti bakanlar ile görüşüyor
Suç üstü yakalanan 3 hırsız tutuklandı
YEREL HABERLER Suç üstü yakalanan 3 hırsız tutuklandı
Milletvekili Tutdere Adıyaman’a kenevir ekiminin yapılmasını istedi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere Adıyaman’a kenevir ekiminin ...
Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi
YEREL HABERLER Korona virüse yakalanan personelle gıda paketi
2020 Yılında vefat edenler adına ağaç dikiliyor
YEREL HABERLER 2020 Yılında vefat edenler adına ağaç dikiliyor
Kahta Belediyesi araç filosuna yeni otobüs
YEREL HABERLER Kahta Belediyesi araç filosuna yeni otobüs
Araç sürücülerine kış bakımı uyarısı
YEREL HABERLER Araç sürücülerine kış bakımı uyarısı
Kömür denetimleri sürüyor
YEREL HABERLER Kömür denetimleri sürüyor
Odunluk yangını büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Odunluk yangını büyümeden söndürüldü
Arapça ve Kürtçe afet bilinci anlatılıyor
YEREL HABERLER Arapça ve Kürtçe afet bilinci anlatılıyor
Zeytin bahçeleri tarıma dayalı sanayiyi geliştiriyor
YEREL HABERLER Zeytin bahçeleri tarıma dayalı sanayiyi geliştiriyor
Kahta’da yeşillendirme çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kahta’da yeşillendirme çalışmaları devam ediyor
Araçlara kış bakımı uyarısı
YEREL HABERLER Araçlara kış bakımı uyarısı
Tut’un dut meyvesi coğrafi işaret aldı
YEREL HABERLER Tut’un dut meyvesi coğrafi işaret aldı
Samsat’ta şehitler çeşmesi yapıldı
YEREL HABERLER Samsat’ta şehitler çeşmesi yapıldı
Klinik binası önündeki banklar çalındı
YEREL HABERLER Klinik binası önündeki banklar çalındı
Balkondan düşen Selda, 32 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
YEREL HABERLER Balkondan düşen Selda, 32 günlük yaşam mücadelesini ...
Adıyaman'da 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adıyaman'da 7. kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Başkan Kılınç, basın mensuplarıyla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, basın mensuplarıyla bir araya geldi
Adıyaman’da boşanma kavgası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da boşanma kavgası: 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X