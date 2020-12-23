Adıyaman'da kırmızı ışıkta geçen yayalara para cezası

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, kırmızı ışıkta geçen 10 kişiye 1320 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri, kent merkezinde, sinyalizasyon ışıklarının bulunduğu alanlarda dron ve fotokapan kurarak çalışma yaptı. Ekipler, uyarılara rağmen ışığı beklemeden geçen 10 kişiye 132'şer lira ceza kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-12-23 15:46:31



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