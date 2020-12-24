Şüpheli araçta tabancalar ve mermi ele geçirildi

Adıyaman’ın Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kahta ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçtan tabanca ve mermiler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan devriye görevi esnasında durumundan şüphelenilen bir araç durdurularak arandı. Yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 6 adet mermi ele geçirildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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