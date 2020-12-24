Zabıtadan hijyen ve gramaj denetimi

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Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, şehir merkezindeki fırınlara yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Adıyaman Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, pide fırınlarında hijyen, ruhsat ve gramaj denetimi gerçekleştirdi. Yapılan denetimler hakkında bilgi veren yetkililer, belirlenen kurallara uymayan ve işyerinin temizliğine önem göstermeyen işyerlerine sözlü ve yazılı uyarılarda bulunulduğunu dile getirdi.

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