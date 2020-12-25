Taş ile camları kırılan otomobilden paralar çalındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Taş ile camları kırılan otomobilden paralar çalındı

İHA

Taş ile camları kırılan otomobilden paralar çalındı

Adıyaman'da park halindeki bir otomobilin camlarını taşla kırarak araçta bulunan para çalındı.
Edinilen bilgilere göre, kimliği henüz tespit edilemeyen şahıs yada şahıslar Mehmet Akif Mahallesi Dursun Çavuş Kavşağı yakınlarında Şahin S., isimli bir vatandaşa ait 44 plakalı otomobilin sol arka kapı camını kırdı. Şahıs yada şahıslar otomobil içerisinde bulunan 2 bin 500 TL para ile 500 TL değerinde olduğu öğrenilen bir tespih çalındı. Bir süre sonra otomobilinin yanına geldiğinde hırsızlık olayını fark eden otomobil sahibi Şahin S., durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler incelemelerde bulunarak olayı gerçekleştiren şahıs yada şahısların yakalanması için çalışma başlattı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Toprak: “2021 Yılı “İstiklal Marşı Yılı Olarak Kabul Edildi”
YEREL HABERLER Milletvekili Toprak: “2021 Yılı “İstiklal Marşı Yılı ...
Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi
YEREL HABERLER Patlama sesi polis ekiplerini alarma geçirdi
Camını kırdıkları otomobilden parayı çalıp, kaçtı
YEREL HABERLER Camını kırdıkları otomobilden parayı çalıp, kaçtı
Zabıtadan hijyen ve gramaj denetimi
YEREL HABERLER Zabıtadan hijyen ve gramaj denetimi
Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı
YEREL HABERLER Bomba paniğine neden olan kutu, fünyeyle patlatıldı
PTT Başmüdürlüğü önünde bomba paniği Fünye ile patlatılan paket boş çıktı
YEREL HABERLER PTT Başmüdürlüğü önünde bomba paniği Fünye ile ...
Adıyaman’da trafik düzenleme çalışması
YEREL HABERLER Adıyaman’da trafik düzenleme çalışması
Milletvekili Yakup Taş genç yazarı tebrik etti
YEREL HABERLER Milletvekili Yakup Taş genç yazarı tebrik etti
Gölbaşı Belediyesi trafik sorununa neşter vuruyor
YEREL HABERLER Gölbaşı Belediyesi trafik sorununa neşter vuruyor
Kaymakam Demir korona virüs konusunda uyardı
YEREL HABERLER Kaymakam Demir korona virüs konusunda uyardı
Kaymakam Alemderoğlu köylerin sorunlarını yerinde tespit ediyor
YEREL HABERLER Kaymakam Alemderoğlu köylerin sorunlarını yerinde ...
Aydın: “Adıyaman emin ellerde”
YEREL HABERLER Aydın: “Adıyaman emin ellerde”
Adıyaman heyetinin Ankara’da temasları devam ediyor
YEREL HABERLER Adıyaman heyetinin Ankara’da temasları devam ediyor
İnşaatında çalışan 2 işçiyi tabancayla vurdu
YEREL HABERLER İnşaatında çalışan 2 işçiyi tabancayla vurdu
Adıyaman’da silahlı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Adıyaman’da silahlı kavga: 2 yaralı
Rahmet Eli Derneği’nden alışveriş kartı
YEREL HABERLER Rahmet Eli Derneği’nden alışveriş kartı
Adıyaman’da 13 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi
YEREL HABERLER Adıyaman’da 13 kişi karbonmonoksit gazından etkilendi
Şüpheli araçta tabancalar ve mermi ele geçirildi
YEREL HABERLER Şüpheli araçta tabancalar ve mermi ele geçirildi
Adıyaman’dan, Tunus’un MasterChef’ine Adıyaman’dan, 6 kıtada 90 ülkeye tencere tava Beş yıl önce kendi memleketine fabrika açtı, Tunus’un MasterChef’inin sponsoru oldu
YEREL HABERLER Adıyaman’dan, Tunus’un MasterChef’ine Adıyaman’dan, 6 ...
Başkan Kılınç, restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi
YEREL HABERLER Başkan Kılınç, restorasyon çalışmalarını yerinde ...
Bilgi yarışmasının talihlileri hediyelerine kavuştu
YEREL HABERLER Bilgi yarışmasının talihlileri hediyelerine kavuştu
Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu
YEREL HABERLER Alacak verecek meselesinde silahlar konuştu
Adıyaman'da, kavgada havaya ateş açan 2 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Adıyaman'da, kavgada havaya ateş açan 2 kişi ...
Adıyaman 1954 Spor-Siirt İl Özel İdaresi Spor : 1-0
YEREL HABERLER Adıyaman 1954 Spor-Siirt İl Özel İdaresi Spor : 1-0

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X