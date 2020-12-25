Elektrikli bisikletin çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı

Meteoroloji'den iki bölgeye önemli uyarı! Sağanak ve kar

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, yolun karışına geçmeye çalışan anne ve 2 çocuğu, elektrikli bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Ulucami Mahallesi´nde meydana geldi. Yolun karşına geçmeye çalışan Özlem Atmaca (37) ile çocukları Muhammed (4) ve Evra'ya (2), Şuhayip Toprakçı yönetimindeki elektrikli bisiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan anne ve çocukları, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-12-25 19:26:50



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.