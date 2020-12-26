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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aldığı ilk bursu bağışladı

İHA

Aldığı ilk bursu bağışladı

Adıyaman’da 8. Sınıf öğrencisi Azra Yalçın kazandığı ilk bursu hayır kurumuna bağışladı.
Adıyaman Fatih İmamHatip Ortaokulu 8. Sınıf öğrencisi Azra Yalçın 2020 yılı bursluluk sınavında başarılı olup kazandığı ilk bursu da bağışlayarak büyük takdir topladı.
Azra Yalçın, kazandığı bursu Adıyaman İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’ne (İyilik Derneği) bağışladı.
Azra Yalçın, "Sadaka vermek sünnettir. Ben de bu ibadetimi gerçekleştirmek için ilk bursumu bağışladım. Bağışımın yetim, öksüz ve ihtiyaç sahiplerine yönelik yardım faaliyetlerine küçük de olsa bir katkı olmasını temenni ediyorum" dedi.
Derneğin Adıyaman gönüllüsü Yakup Ekinci ise, "Bu yaştaki bir çocuğun böyle bir bağışta bulunması bizleri çok mutlu etti, aynı zamanda küçük Azra'nın bu yaşta bu yüreğe sahip olmasının ülkemizin geleceği adına bir güzellik olduğunu söyleyebiliriz. Böyle çocuklar yetiştiren ailelerin varlığına şahit olmak bizim için çok ama çok güzel bir duygu gerçekten. Biz de kendisi küçük yüreği büyük Azra'nın bu güzel ve erdemli davranışına uygun bir şekilde emanetini gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gayret edeceğiz. Azra da uygun görürse bu bağışını yetim ve muhtaçlara kışlık yardımı olarak değerlendireceğiz. Bunu da Azra'yla birlikte gerçekleşmeyi arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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