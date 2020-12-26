Adıyaman 1954 Spor-Bergama Belediyespor: 2-1

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TFF 3. Lig 4. Grupta mücadele eden Adıyaman 1954 Spor kendi sahasında rakibi Bergama Belediyespor’u 21 mağlup etti.

Adıyaman Atatürk Stadında oynanan maçta ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor ile rakibi Bergama Belediyespor kıyasıya mücadele etti. Burak Taşkınsoy’un yönettiği maçın ilk yarısı 00 berabere bitti.

İkinci yarının 53. Dakikasında ev sahibi takım Adıyaman 1954 Spor, Osman Paşa Zorlu’nun golü ile 10 öne geçti.

Adıyaman 1954 Spor maçın 72. Dakikasında Fuat Bavuk’un topu ağlara göndermesiyle 20 öne geçti. Doksan dakikasının sonunda maçın hakeme 4 dakika uzatma süre verdi. Bergama Belediyespor 90+3’te Batuhan Türk’ün gölü galibiyet için yeterli olmayınca maç ev sahibi takımın 21’lik skoruyla sona erdi.

Maçın 63. Dakikasında Bergama Belediyespor’un oyuncusu Mehmet Varol kırmızı kart gördü.

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