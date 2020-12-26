Besni’de uyuşturucu madde ele geçirildi

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Adıyaman’ın Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağa çıkma kısıtlamaları ile yaptıkları uygulamada 2 kişide uyuşturucu madde ele geçirdi.

Polis ekipleri tarafından uygulama noktasında durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramalar sonucunda A.G. ve A.Y. isimli şahısların üzerinden toplam 4.20 gram jameika isimli uyuşturucu madde ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken şahıslar ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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