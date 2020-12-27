Elazığ'daki deprem Adıyaman'da hissedildi

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Elazığ’da meydana gelen 5,3 büyüklüğündeki deprem Adıyaman’dan da hissedildi.

Elazığ’da saat 09.40 sularında 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10 saniye süren deprem, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Kahramanmaraş ve Bingöl gibi illerde hissedildi.

Depremin şiddeti nedeniyle evlerdeki avizeler sallandı.

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