Kim Milyoner Olmak İster'de Şemseddin Sami sorusu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Korona Virüs Covid 19 salgını dolayısıyla ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.

Cuma akşamı saat 21.00’dan itibaren başlayan sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Adıyaman genelinde sessizlik hakim oldu. Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerin 10.0017.00 saatleri arasında yürüme mesafesinde bulunan vatandaşların alışverişlerini yapabileceği şekilde açık bulunduğu Adıyaman’da, vatandaşlar genelde sokağa çıkmamayı tercih etti. Kısıtlama nedeniyle Adıyaman’ın cadde ve sokakları tamamen boş kaldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.