İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman’ın Çelikhan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ercan Avcı idaresindeki 44 AAY 566 plakalı Renault marka otomobil ile İbrahim Tuzcu idaresindeki 44 PA 654 plakalı Hyundai marka otomobil, Çelikhan Malatya karayolu Çat Barajı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Her iki yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Çelikhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.