Adıyaman'da kova içine gizlenmiş patlayıcı madde bulundu

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarlada metal kova içerisine gizlenmiş 5 kilogram el yapımı patlayıcı (EYP) ele geçirdi. Bulunan EYP, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Varlık köyü Yoğurtlu mezrası yol ayrımında, duyarlı bir vatandaşın tarlada şüpheli paket bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, şüpheli malzemenin bulunduğu bölgeye süratle hareket edilerek bölgede güvenlik çemberi oluşturdu. Yapılan incelemede, metal kovanın içerisinde yaklaşık 5 kilogram EYP olduğu belirlendi. AdıyamanMalatya karayolu geçici süreyle trafiğe kapatılarak İl Emniyet Müdürlüğü patlayıcı madde imha uzmanları ile birlikte patlayıcı madde kontrollü bir şekilde imha edildi.

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