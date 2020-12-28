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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adıyaman Belediyesi’nin online etkinlikleri

İHA

Adıyaman Belediyesi’nin online etkinlikleri

Pandemi sürecine rağmen sosyal etkinliklerini arttırarak sürdüren Adıyaman Belediyesi, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonları düzenlediği online etkinliklerle takipçilerine dolu dolu bir hafta sonu yaşatıyor.
Pandemi sürecinden dolayı son dönemlerde sıklıkla gerçekleştirdiği online etkinliklerini sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu hafta sonları arttıran Adıyaman Belediyesi, iki günde üç önemli organizasyonu takipçileri için gerçekleştirdi.
2020 yılının son hafta sonu, koronavirüs tedbirleri çerçevesinde gerçekleştirilen etkinliklerin ilkini Cumartesi akşamı düzenleyen Adıyaman Belediyesi, belediyenin Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarından canlı olarak yayınladığı Kemal Arda Konserine imza attı. Adıyaman’ın önemli sanatçılarından olan Kemal Arda tarafından verilen konsere sosyal medya hesaplarından yoğun ilgi gösteren vatandaşlar için Pazar günü de iki etkinlik birden düzenleyen Adıyaman Belediyesi büyük takdir gördü.
Pazar günü saat 16.30’da her hafta düzenlenen ‘Ahmet Tamer ile BilKazan Online Yarışması’nda sorulan sorulara doğru yanıt veren şanlı takipçiler çeşitli ödüllerle ödüllendirildi. Dereceye girenlerin ödülleri evlerine kadar götürülerek teslim edildi.
Pazar gününün ve hafta sonunun son etkinliği ise bu hafta ilk kez yayınlanmaya başlayan ‘İskender Korkut ile Sosyal Medyada Muhabbet Saati’ programı oldu. Adıyaman Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü İskender Korkut tarafından sunulan ‘Muhabbet Saati’nin ilk konuğu olan Adıyamanlı ünlü türkücü Latif Doğan, özel anılarını Adıyaman Belediyesi takipçileriyle paylaştı.
Adıyaman Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından etkinlikleri takip eden vatandaşlar ise yaptıkları yorumlarla hem sanatçılara, hem de organizasyonu gerçekleştirilen Adıyaman Belediyesi’ne teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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