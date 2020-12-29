Çadap’ın çiçekleri kız çocuklarına umut oluyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çadap’ın çiçekleri kız çocuklarına umut oluyor

İHA

İstanbul'da yaşayan Adıyamanlıların bir araya gelerek kurdukları derneğin hazırladığı proje ile kız çocuklarının eğitimlerine destek veriliyor.

Çadap’ın çiçekleri kız çocuklarına umut oluyor

İstanbul’da yaşayan Adıyamanlıların bir araya gelerek kurdukları derneğin hazırladığı proje ile kız çocuklarının eğitimlerine destek veriliyor.
İstanbul'da, 'doyduğumuz yerden, doğduğumuz yere hizmet' sloganıyla kurulan Çağdaş Adıyamanlılar Dayanışma Platformu (ÇADAP) daha sonra dernekleşti. Dernek üyeleri okumak için maddi manevi yardıma muhtaç olan kız çocuklarının eğitimlerini daha rahat sürdürebilmeleri için gerek burs vererek, gerekse ziyaretler gerçekleştirerek katkıda bulunuyor.
Çadap Adıyaman İl Temsilcisi Kader Onuk, Çadap’ın Çiçekleri Projesi kapsamında 35 öğrenciye burs vererek başlatılan çalışmalarının daha da genişlemesi için yoğun bir çalışma içerisine girdiklerini ifade etti.
Onuk yaptığı açıklamada, "Ülkemizde ne yazık ki hala kız çocuklarını okutmak istemeyen aileler var. Veya okutmak isteyip te maddi imkansızlık çeken aileler var. Özellikle anne babası olmayan veya anne babası olup ta işsiz olan ailelerin çocuklarına yardımcı olmak adına yardım etmek isteyen ailelerden alıp ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmak için dernek vasıtası ile aracılık yapıyoruz. Bu ailelerimizi ziyaret ederek onların yalnız olmadıklarını göstermek, hayırsever vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmak ve böylece eğitime katkı sunmak istiyoruz. Dernek yönetimi ve üyeleri elini taşın altına koymuş durumdalar. Bunu gören duyarlı vatandaşlarımız ise yardım ederek bizleri mutlu ediyorlar. Platform veya derneğimizin her hangi bir siyasi parti veya düşünce ile bir ilgisi yoktur. Çalışmalarımız tamamen insanidir. Topluma, insanlarımıza yardım etmenin ötesinde herhangi bir düşünce söz konusu değildir. Bursiyerlerimizi belirlerken de sadece en çok ihtiyaç sahibi olanı tespit etmenin çabası içerisindeyiz. Her geçen gün projemizin ağı genişliyor. Emeği geçen dostlarımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milletvekili Tutdere Koçali Köyüne okul istedi
YEREL HABERLER Milletvekili Tutdere Koçali Köyüne okul istedi
Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor
YEREL HABERLER Gölbaşı gölleri kendisine hayran bırakıyor
Erdemoğlu Ailesi’nden uzaktan eğitime 500 tablet ile destek
YEREL HABERLER Erdemoğlu Ailesi’nden uzaktan eğitime 500 tablet ile ...
Adıyaman Belediyesi sokak hayvanlarını yine unutmadı
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi sokak hayvanlarını yine unutmadı
Uyuşturucu ile yakalandılar
YEREL HABERLER Uyuşturucu ile yakalandılar
Adıyaman Belediyesi’nin online etkinlikleri
YEREL HABERLER Adıyaman Belediyesi’nin online etkinlikleri
CHP Milletvekili Tutdere, Kitle İmha Silahlarıyla ilgili yasayı eleştirdi
YEREL HABERLER CHP Milletvekili Tutdere, Kitle İmha Silahlarıyla ...
Seyir halindeki otomobil yandı
YEREL HABERLER Seyir halindeki otomobil yandı
Zincirleme trafik kazası:1 yaralı
YEREL HABERLER Zincirleme trafik kazası:1 yaralı
Adıyaman'da, yol kenarında bulunan patlayıcı imha edildi
YEREL HABERLER Adıyaman'da, yol kenarında bulunan patlayıcı imha ...
Adıyaman'da kova içine gizlenmiş patlayıcı madde bulundu
YEREL HABERLER Adıyaman'da kova içine gizlenmiş patlayıcı madde ...
İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı
4 çocuk babası adam yaşamına son verdi
YEREL HABERLER 4 çocuk babası adam yaşamına son verdi
İntihar eden kişinin cebinden 'not' çıktı
YEREL HABERLER İntihar eden kişinin cebinden 'not' çıktı
Adıyaman'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Adıyaman'da sobadan zehirlenen yaşlı çift hayatını ...
Çelikhan sokakları boş kaldı
YEREL HABERLER Çelikhan sokakları boş kaldı
Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması
YEREL HABERLER Jandarma'dan sokağa çıkma yasağı uygulaması
Sobadan zehirlenen yaşlı çift toprağa verildi
YEREL HABERLER Sobadan zehirlenen yaşlı çift toprağa verildi
İşitmen'den destek paketi açıklaması
YEREL HABERLER İşitmen'den destek paketi açıklaması
Akbilek, Mehmet Akif Ersoy’u andı
YEREL HABERLER Akbilek, Mehmet Akif Ersoy’u andı
Cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Cadde ve sokaklar boş kaldı
Kardeşler arasında arazi kavgası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Kardeşler arasında arazi kavgası: 4 yaralı
Elazığ'daki deprem Adıyaman'da hissedildi
YEREL HABERLER Elazığ'daki deprem Adıyaman'da hissedildi
Çalınan köpeklerini arıyorlar
YEREL HABERLER Çalınan köpeklerini arıyorlar

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X