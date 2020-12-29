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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahta’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

İHA

Kahta’da uyuşturucu tacirlerine göz açtırılmıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan son 3 aylık çalışmada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında son 3 ay içerisinde 6 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 şahıstan 2’si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis ekiplerinin çalışmaları neticesinde 15,71 gram eroin maddesi, 25,01 gram kubar esrar, 367,58 gram bonzai, 3,48 gram bonzai ham maddesi, 1,94 gram toz esrar, 38 adet sentetik ecza hapı, 1 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi. Polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam edeceği vurgulandı.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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