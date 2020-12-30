Otomobilden kablo çalarken bekçiler yakaladı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN´da, park halindeki otomobilden elektrik kablosu çalan 1 kişi, bekçiler tarafından suçüstü yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Yunus Emre Mahallesi´nde meydana geldi. Y.S., Mustafa Mutlu´ya ait park halindeki 02 AD 155 plakalı otomobilden 40 metre uzunluğundaki elektrik kablosu çaldı. Bu sırada bölgede olan bekçiler Y.S.'yi yakaladı. Şüpheli gözaltına alınırken, çaldığı kablo da otomobil sahibine teslim edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2020-12-30 09:47:03



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