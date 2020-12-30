Yolda yürürken bıçaklandı

Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)-ADIYAMAN´da Musa Özavcı (25) yürüdüğü sırada kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Yaralanan Özavcı tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganı arıyor.
Olay, öğle saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi´nde meydana geldi. Musa Özavcı, yolda yürüdüğü sırada, arkasından gelen bir kişi tarafından bıçaklandı. Biri bacağından 2 bıçak darbesiyle yaralanan Özavcı yere yığılırken, saldırgan kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Musa Özavcı, tedavi altına alındı. Polis ekipleri, saldırganın tespit edilip, yakalanması için çalışma başlattı. Soruşturma sürdürülüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN
2020-12-30 13:42:40
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