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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yıldırım’dan yeni yıl mesajı

İHA

Başkan Yıldırım’dan yeni yıl mesajı

Adıyaman’ın Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, yayımladığı mesaj ile 2021 yılını kutladı.
Yeni yılda birlik ve beraberlik anlayışının daha da pekişmesini temenni eden Başkan Yıldırım, “Ülkemiz üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bıraktı. Gölbaşı’mız için güzel gelişmelerin yaşanacağına inandığım 2021 yılını, siz değerli hemşerilerimle birlikte karşılamanın mutluluğunu yaşıyorum. Geride bıraktığımız 2020 yılı ilçemizde umutların yeşerdiği bir yıl oldu. Hemşerilerimizim arzuladığı değişim sürecini hep birlikte başlattık. Gerek pandemi gerekse de ülkemizin içerisinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlara rağmen, israf etmeden planlı programlı çalışmalarla vatandaşımızın yüzünü güldüren hayatlarını kolaylaştıran hizmetler yapmaya gayret gösterdik. Alt yapı, ulaşım, asfaltlama ve sosyal projelerimizle önemli mesafeler kat ettik. 2021 yılına hizmetlerimizi fazlasıyla gerçekleştirecek olmanın heyecanı ile giriyoruz. Yeni yılda da halkımızın yüzünü güldürmek için var gücümüzle çalışarak, hizmet üreteceğiz. Esin kaynağımız ve yol göstericimiz ise her zaman olduğu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk olmaya devam edecek. Atatürk ve Cumhuriyet değerlerine yaraşır bir belediyecilik yapmaktan onur duyuyoruz. Bu düşüncelerle Gölbaşılı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yeni yılda sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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