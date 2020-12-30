Kahta 02 Spor-Halide Edip Adıvar Spor:3-0

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TFF 3. Lig 2. Grupta mücadele eden Kahta 02 Spor, kendi evinde ağırladığı Halide Edip Adıvar Spor’u 30 yenerek, 3 puanı hanesine yazdırdı.

Kahta İlçe Stadında oynanan maçta, Kahta 02 Spor oyuncularından Erdi Taşkent maçın ilk 17. dakikasında, Mehmet Doğan’ın attığı gol ile 10 üstünlük sağladı. Çekişmeli geçen karşılaşmanın ilk yarısı Kahta 02 Spor'un 10 üstünlüğü sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısında da baskın bir futbol oynayan Kahta 02 Spor, maçın 71. dakikasında Ali Tayfun Akbey’in attğı gol ile rakip takım Halide Edip Adıvar Spor karşısında 20 öne geçti.

Maçın skorunu belirleyen ise maçın 88. dakikasında İsmail Palta'nın attığı gol oldu. Ev sahibi takım rakibini 30 yenerek 3 puan almasını bildi.

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