Vali Çuhadar’dan yeni yıl mesajı

Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, 2021 yılının dünya ve insanlık için sağlık, huzur ve esenliğin hakim olduğu güzel günler getirmesini temenni ettiğini belirterek mesaj yayımladı.

Her yeni yıl beraberinde yeni umutları, yeni umutlar ise daha güzel başlangıçları getirdiğini söyleyen Vali Çuhadar, “Tüm dünyada ve ülkemizde korona virüs salgını gölgesinde geçen 2020 yılının muhasebesini yaparken, tüm insanlığın büyük ümitler beslediği 2021 yılında yaşadığımız bu sıkıntılı günlerin sona erdiği, salgının bittiği, maske ve mesafenin olmadığı, vatandaşlarımızın birbirine doya doya sarılarak hasret giderdiği bir yıl olmasını ümit ediyorum. Korona virüsle mücadeleyi bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da inşallah rehavete kapılamadan hep birlikte üstesinden geleceğiz. Bugün yaşadığımız sıkıntıları, sorunları inşallah yakın bir zamanda arkamızda bırakacak ve milletçe nice güzel günleri hep beraber yaşayacağız. Vatandaşlarımızdan da ricam, salgınla mücadele amacıyla alınan önlemlere sıkı sıkıya bağlı kalınmasını, bu akşamdan itibaren uygulanacak üç günlük sokağa çıkma kısıtlamasına da titizlikle uymalarıdır. Söz konusu olan kısıtlama süresince evlerimizde de yeni yıl kutlaması amacıyla toplanıp virüsün bulaşma hızının artışına müsaade etmeyelim. Geride bıraktığımız yılda olduğu gibi 2021 yılında da hizmet kalitemizi daha da arttırarak, ilimiz adına koyduğumuz hedefleri gerçekleştirebilmenin, halkımıza daha fazla sosyal ve ekonomik imkanlar sunabilmenin yanı sıra kentimizin her alanda gelişimine, tanıtımına katkısı olacak yeni projeler üretmek ve vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunmanın gayreti içerisinde olacağız. Bu duygularla yeni umutlarla karşıladığımız 2021 yılının, ülkemize ve ilimize hayırlar getirmesini diliyorum. Adıyamanlı hemşerilerimiz başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızın, korona virüs salgınıyla mücadelede büyük bir özveri ve fedakarlık gösteren her pozisyondaki sağlık çalışanlarımızın, tüm kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının ve basın mensuplarımızın yeni yılını en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

