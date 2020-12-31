Milletvekili Tutdere’den yeni yıl mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, yeni yılda da vatandaşlardan aldıkları destek ve dualarla yılmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Yeni yılı salgın hastalığının gölgesinde karşıladıklarını belirten Milletvekili Tutdere, “Bütün dünyanın mücadele ettiği Covid19 salgınının etkilerini en aza indirmek için ülke olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhuyla hareket ediyoruz. Yeni yılın, sağlıklı ve güzel günlerde sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, geçmişte olduğu gibi inançlarımızı, geleneklerimizi, göreneklerimizi doyasıya yaşadığımız, halaylarda omuz omuza birlikte olacağımız güzel günlere vesile olmasını diliyorum. Salgının ilk gününden bu yana ilimizdeki tüm kurumlarımızla iletişim içerisinde kalarak il ve ilçe örgütlerimiz, belediye başkanlarımız, kadın ve gençlik kollarımızla birlikte salgınla mücadeleye katkı sunuyoruz. Gerek belediyelerimizin, gerek hayırsever iş insanlarımızın destekleriyle, gerekse imkanlarımız dahilinde halkımıza destek oluyoruz. Aynı kararlılıkla ve gayretle bu zor günleri birlik beraberlik içerisinde atlatabilmek için halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yeni yılın, sağlıklı ve güzel günlerde sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz, geçmişte olduğu gibi inançlarımızı, geleneklerimizi, göreneklerimizi doyasıya yaşadığımız, halaylarda omuz omuza birlikte olacağımız güzel günlere vesile olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

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