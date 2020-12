Müftülükten engelli kişiye sandalye desteği

Gölbaşı İlçe Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü tarafından doğuştan 2 ayağı tutmayan, mental retardasyon hastası 25 yaşındaki bedensel engelli kişiye engelli sandalyesi verildi.

Adıyaman İl Müftüsü Mehmet Taşçı, Gölbaşı İlçe Müftüsü Abdullah Yıldırım, Müftülük Engelli Koordinatörü Ali Rıza Gürses ve din görevlileri katılımı ile Covid19 tedbirleri alınarak, ortopedik sandalye ihtiyacı olan Kezban K. evinde ziyaret edildi.

İl Müftüsü Taşçı, engelli kişinin durumu hakkında ailesinden bilgi alarak, insanda bulunan engel her ne olursa olsun, insan için bir eksiklik teşkil etmeyeceğini belirtti.

Müftü Taşçı, insanın en üstün varlık olduğunu hatırlatarak, “Fiziki olarak insanda bulunan engel her ne olursa olsun insanı eşrefi mahlukat olmaktan veya üstün bir varlık olmasına engel teşkil etmeyecektir. İnsanın bu dünyada sahip olduğu engellinin insanın uzuvlarındaki engel olmadığını, asıl engelin kalplerin görmemesi ve duymamasıdır” dedi.

Müftü Mehmet Taşçı, müftülük olarak her zaman engellilerin yanında olduklarını, engelli vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştırmak, engellilerin manevi gelişimlerine katkıda bulunmak istediklerini belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.