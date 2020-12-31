Başkan Fırat’ın yeni yıl mesajı

Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, acısıyla tatlısıyla 2020 yılının geride bırakıldığını belirterek, yeni yıl mesajı yayımladı.

2020’nın çok zor geçtiğini ve bir çok acı olayla karşı karşıya kalındığını belirten Adıyaman Ticaret Borsası Başkanı Mahmut Fırat, bu yaşananlardan ders çıkarılması ve bir dizi önlemler alınması gerektiğini vurguladı.

Fırat, “Sadece Türkiye’nin değil Dünyanın da ortak sorunu olan salgın bir hastalıkla yüz yüze geldik. Çeşitli doğa olaylarıyla birlikte nice vatandaşımızı kaybettik. Hakkın rahmetine kavuşanlar için tekrardan başsağlığı dilerken hasta olanlara şifa öksüz ve yetim kalanlara sabırlar diliyorum. 2020 yılını her ne kadar felaket yılı olarak görsek de Batı Karadeniz de bulunan doğalgaz olsun, yerli otomobil üretimi olsun güzel gelişmeler de kaydederek ülkemizin gerek ekonomide gerek itibarda ilerlediğine de şahit olduk.

Bunların yanı sıra da yeniden gördük ki insanlık için en önemli unsurların bilim ve teknoloji olduğu bu ikisinden ülkemiz olarak geride olmamamız gerektiğini öğrendik. Her zaman dile getirdiğim gibi gelecek neslin en iyi kulvarlar da yer alması için onların önünü açıp tecrübelerimizle de onlara yön vermeliyiz onlara sahip çıkmalıyız. Gelecek onlarla daha da güzelleşecek.

2021 yılının da umarım ki normalleşmenin yeni adımı olsun doğal yaşam alanlarımızın kısıtlanmalarla zorlanmadan ekonominin çarkının güzelce döndüğü sağlıklı, huzurlu, mutlu, umut dolu bir yıl olmasını ve hayırlar getirmesini diler tüm insanlığın hoşgörü ve dayanışma çerçevesinde birlikte olmasını temenni ederim” dedi.

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