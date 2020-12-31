Adıyaman´da 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı

MasterChef’te kim elendi, kim gitti?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, koronavirüs önlemleri kapsamında 80 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Adıyaman'da saat 21.00'de başlayan kısıtlama ile cadde ve sokaklar boşaldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince oluşturulan uygulama noktalarında ise dışarıda olanlar uyarıldı. Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar da Eskisaray Mahallesi´nde bulunan uygulama noktasına gelerek polis ekiplerinin ve vatandaşların yeni yılını kutlayarak sıcak çorba ikramında bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Merkez Mahir ALAN

2020-12-31 22:34:53



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adıyaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adıyaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.