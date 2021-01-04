Milletvekili Tutdere: “Tut’ta ki fosilli alan adeta açık hava müzesi”

Adıyaman’ın Tut ilçesinde bulunun milyonlarca yıllık deniz canlı fosillerle ilgili CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Tut ilçesinin açık hava müzesi olduğunu söyledi.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın Tut ilçesinde 155 milyon yıllık olduğu tespit edilen deniz canlısı fosillerle ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un cevaplaması için yazılı soru önergesi verdi.

Milletvekili Tutdere, “Adıyaman’ın Tut ilçesi, Hacı Muhammet Dağı’nda 5 hektarlık alanda 155 milyon yıllık olduğu belirlenen edilen milyonlarca deniz canlısı fosili tespit edildi. Hacı Muhammet Dağı’nın bin 700 rakımlı bölgesinde 55 milyon yıllık olduğu tahmin edilen Eosen Dönemine ait Numulites fosili, 2 bin 100 rakımlı bölgede ise Rudist ve Kaya Mercanları başta olmak üzere çeşitli deniz canlılarına ait fosiller tespit edildi. Fosillerin çokluğu ve yayıldığı alan dikkate alındığında bölgenin adeta bir açık hava müzesi olduğu anlaşılmaktadır.

155 milyon yıllık deniz canlıları fosillerinin aynı lokasyonda yer alması ve bu kadar geniş alanı kaplaması dünyada tek olabileceği ihtimalini de ortaya çıkartıyor. Daha geniş kapsamlı bir araştırma yapıldığı takdirde fosil çeşitliliğinin artacağı aşikardır. Ayrıca gerek bölgenin koruma altına alınması gerek kapsamlı çalışmaların yürütülmesi için bölgede gerekli ve yeterli çalışmanın yapılması gerekmektedir. Yaklaşık 34 kilometrelik bir alana yayıldığı tahmin edilen fosillerin gerekli çalışmalar yapılarak tam anlamıyla gün yüzüne çıkartılması, ülkemiz turizmine kazandırılması önem arz etmektedir. Tut ilçemizde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere Adıyamanlı vatandaşlarımızın beklentisi çalışmaları kapsamlı genişletilmesi ve bölgeye bir Açıkhava müzesi yapılmasıdır” dedi.

Mecliste soru önergesi veren Tutdere, “Bu bağlamda, tespit edilen fosillerle ilgili bu güne kadar yapılan çalışmalar nelerdir? Araştırmaların kapsamını genişleterek bölgeyi koruma altına alacak mısınız? Araştırmaların kapsamının genişletilmesi ve bölgenin koruma altına alınması için yürütülen çalışmalar nelerdi? Hacı Muhammet Dağı’nda keşfedilen bölgenin bir açık hava müzesine dönüştürülmesi için Bakanlığınızca yürütülen bir çalışma var mıdır? Bölgede yaşayan vatandaşlarımızın talebi olan ve ülke turizmine katkılar sağlayacak alan bir açık hava müzesi yapılacak mı?” ifadelerini kullandı.

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