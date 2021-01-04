Ortaokulu okuyamayan 3 çocuk annesi gizli gizli tuttuğu notları kitaba dönüştürdü Televizyon ışığında, gizli gizli, kırık kalem ile okuma ve eğitim arzusunu kağıtlara döktü 3 çocuk annesinin kömür almak için ayırdığı para ile basımını yaptırdığı ilk kitabının ismi 'Kelebeğin Çırpınışı' oldu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşayan Şahinder Öncü Fırat, 16 yaşında geceleri televizyon ışığında, gizli gizli kırık kalem ile yazmaya başladığı ve kızların okuma mücadelesini anlattığı notları kitaba dönüştürdü. 3 çocuk annesi ilk kitabını kömür almak için ayırdığı para ile bastırmayı başardı.

Kahta ilçesinde yaşayan 36 yaşındaki Öncü Fırat, ilkokulu bitirince ekonomik nedenlerle ailesi tarafından okuldan alındı. Ortaokul eğitimi alamayan Öncü Fırat'ın içerisinde hep okuma isteği yer aldı. 16 yaşına gelen Fırat, geceleri ailesinden gizli gizli televizyon ışığından faydalanarak, ağabeyine ait kırık kalem ile okul ve okuma isteğini kaleme aldı. Yaklaşık 20 yılda bin 500 sayfayı aşkın not tutan Fırat, bu notları kitaba dönüştürmek istedi. Bir inşaat işçisi ile evlenen ve 3 çocuğu olan Fırat, en son 3 yıl önce notlarını kitaba dönüştürmek istedi. İlk 600 sayfayı bir kitap haline getirmek isteyen Fırat, yine ekonomik sebeplerden kitabını çıkaramadı. Yaklaşık 15 gün önce kömür almak için biriktirip kenara koyduğu parayı kitap bastırmak için ayıran Fırat, yıllardır hayalini kurduğu kitabı, 'Kelebeklerin Çırpınışı' ismiyle bastırmayı başardı. Kömürü borçla alan ve kitaptan gelecek gelir ile ödemeyi düşünün Fırat, pandemi süreci nedeniyle imza günü ve tanıtımı yapamayınca kitap fazla ilgi görmedi. Kitapta yer alan hikayeler ise kitabı okuma fırsatı bulanların büyük ilgisini çekti. İlçedeki eğitim camiasından olumlu yorumlar alan kitap, şimdi kitapseverlerin ilgisini bekliyor.

Okuma sevgisi içinde ukde kalan Fırat, kitap ve hayat hikayesi hakkında ise "Bu kitabımı 16 yaşında yazmaya başladım. Okumayı çok istedim ama okuyamadım. Eğitime karşı olan sevgim çok büyüktü. Eğitim aydınlık bir gelecekti biliyordum. Ama cehalet çok daha güçlüydü. O zaman cehalete karşı sessizce küçük dünyamda savaş açtım. Herkesten gizli geceleri televizyon ışığının aydınlanıp kararan ışığında kırık bir kalem parçasıyla abimin eski defterlerine yazdım. 3 yıl boyunca çok zor şartlarda geceleri uykumdan çalarak yazdım. İyi ki yazmışım, halen yazmaya devam ediyorum" diye konuştu.

Elindeki bini aşkın sayfada yer alan notları ile de ikinci kitabını çıkarmak isteyen Fırat, günümüzde kızların okuma ve eğitim görme anlamında daha şanslı olduğunu kaydetti.

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