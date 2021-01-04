Kahta'da kaçak kazıya 6 gözaltı

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KAHTA (Adıyaman), (DHA)ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde jandarma tarafından kaçak kazı yapanlara yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Narlıdere köyü kırsalında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli, bölgede kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandı. Kazıda kullandıkları malzemeler ile yakalanan şüphelilerin, sorgulanmalarına başlandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman / Kahta DHA

2021-01-04 10:50:41



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