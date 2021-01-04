Kahta ilçesinde nar fidanları dağıtıldı

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde düzenlenen tören ile çiftçilere 6 bin 200 adet nar fidanı dağııldı.

Düzenlenen nar dağıtım törenine Kaymakam Abdil Koç, ilçe Jandarma Komutanı Abdülkadir Ceran, İlçe Ziraat Odası Başkanı Rüştü Turanlı ve çok sayıda çiftçi katıldı. Törende çiftçilere 6 bin 200 adet nar fidanı dağıtıldı.

Kaymakam Abdil Koç, dağıtılan nar fidanlarının çiftçilere ve bölgeye gelir getirmesini temenni etti.

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