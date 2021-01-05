Jandarmadan uyuşturucu, silah ve tarihi eser operasyonu

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Adıyaman’da jandarma ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda uyuşturucunun yanı sıra, çok sayıda tarihi eser ve silah ele geçirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kahta ilçesinde 2 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 1 adet 7,62 mm çapında uzun namlulu Kaleşnikof tüfek, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca, 1 adet 7,62 mm çapında Rus 11’lisi olarak tabir edilen uzun namlulu tüfek, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet Kaleşnikof tüfek şarjörü, 49 adet Kaleşnikof fişeği, 2 adet tabanca şarjörü, 41 adet 9 mm tabanca fişeği, 73 adet 7.62 mm fişek, 2 adet 12 calibre fişek ele geçirildi. Evde ayrıca 480 gram kubar esrar, bin adet kenevir tohumu, 1 adet dedektör, 1 adet hassas terazi, 1 adet nevi belli olmayan tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen bilezik, 1 adet kandil olarak tabir edilen tarihi obje, 33 adet tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen fosil, taş gibi malzemeler bulundu. Şüphelilerin adli işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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