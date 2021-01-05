Adıyaman´da, mobilya mağazasına ateş açıldı

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN´da, kar maskeli ve motosikletli 2 şüpheli, M.K.'ye ait mobilya mağazasına pompalı tüfekle ateş açtı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, gece saatlerinde, Sıratut Mahallesi´nde meydana geldi. Motosikletli ve kar maskeli olan kimliği belirsiz 2 kişi, M.K.'ye ait mobilya mağazasının önüne gelerek, pompalı tüfekle ateş açtı. Tüfekten saçmalar, iş yerinin camına isabet ederken, silah sesini duyanlar, polise haber verdi. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Ekipler, görgü tanıklarının ifadesi doğrultusunda, motosikletle kaçan kar maskeli şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-01-05 10:24:46



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