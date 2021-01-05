Ava çıkan 3 kişi yakalandı

Adıyaman’da av hazırlığında olan 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, avcılığı engelleme faaliyetleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, Adıyaman Malatya arasındaki Uluğbaba Dağında avlakta av pozisyonundaki 3 kişiye idari para cezası uygulandı.
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