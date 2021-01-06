ATSO ile Halkbank arasında protokol imzalandı

Tedarik zincirlerinde finansman kaynaklı yaşanan aksaklıkları ve tahsilat problemlerini gidermek üzere hayata geçirilen proje kapsamında Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası ile Halk Bankası Adıyaman Şubesi arasında protokol imzalandı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Türkiye Halk Bankası arasında üst protokolü imzalanan, tedarik zinciri içinde yer alan alıcı ve satıcı firmaların ticari hayatlarını kolaylaştırarak esnek vade ve taksit imkânlarıyla güvenli ticaret sistemi ve tahsilat olanağı sağlayan Paraf Kobi kredi kartı güvenli tedarik zinciri finansmanı protokolü Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odasında imzalandı.

ATSO’da yapılan imza töreni, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Başkan Yardımcısı Ahmet Metin Günay, Halkbank Bölge Koordinatörü Metin Yediyıldız, Bölge Pazarlama Müdürü Rukiye Tanrıkulu Yapsan, Halkbank Adıyaman Şube Müdürü Mehmet Yunus Selçuk, Bulvar Şubesi Müdürü Hayrettin Teknal, Küçük Sanayi Sitesi Şubesi Müdürü Ümit Karakuş’un katılımıyla gerçekleştirildi.

İmza töreninde konuşan ATSO Başkanı Mustafa Uslu, yaşanan pandeminin herşeyi olduğu gibi ticari yaşantıyı da olumsuz etkilediği bu günlerde tedarik zinciri içindeki ticaretin güvenli biçimde sürdürülmesi için TOBB öncülüğünde bu kez de Halkbank ile güvenli tedarik zinciri finansmanı çalışması başlatıldığı bilgisini verdi.

Başkan Uslu, uygulama ile ATSO üyesi olan ve tedarik zinciri içinde yer alan firmaların alımsatım işlemlerinin 540 güne kadar esnek vade, eşit taksit gibi olanaklarla Halk Bankası garantörlüğünde gerçekleştirilmesi ve böylece tahsilat konusunda her iki tarafın da riskinin sıfıra indirilmesinin amaçlandığını dile getirdi. Başkan Uslu, protokolün oda üyelerine hayırlı olmasını dileyerek söz konusu çalışmanın hayata geçirilmesine öncülük eden TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve gösterdikleri işbirliğinden dolayı Halkbank Genel Müdürlüğü’ne teşekkür etti.

Halkbank Bölge Koordinatörü Metin Yediyıldız ise yaptığı konuşmada ATSO üyesi tedarik zinciri firmalarına alımsatımlarında riski ortadan kaldıran yeni bir finansman enstrümanı ile hizmet sunacak olmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti.

ATSO Başkanı Mustafa Uslu’ya ve Oda Yönetimine teşekkür eden Halkbank Bölge Koordinatörü Metin Yediyıldız, sisteme dahil olmak isteyen Oda üyesi tedarik zinciri firmalarının Halkbank’ın Adıyaman’daki şubelerine başvuru yapabileceklerini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından protokol taraflar arasında imzalandı.

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