Terör örgütü PKK'ya ait yaşam malzemesi ele geçirildi

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Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)ADIYAMAN'da, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan arazi taramasında PKK terör örgütüne ait toprağa gömülü yaşam malzemesi ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan Şehit Uzman Kürşat Yılmaz-1 operasyonunda arazi tarama faaliyetleri kapsamında merkeze bağlı Pınaryayla Köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya ait 4 kilogram çay, 10 kilogram makarna, 7 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 5 kilogram toz şeker, 35 kilogram un,1 kilogram pul biber, 4 toz meyve suyu, 2 çift ayakkabı, 2 üst iç çamaşırı, 1 adet 5x10 metre uzunluğunda sera naylonu, 2 adet 50 kilogram plastik kova ele geçirildi. Jandarma tarafından el konulan malzemeler imha edilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Adıyaman Mahir ALAN

2021-01-06 14:07:01



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