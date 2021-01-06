Adıyaman'da toprağa gömülü gıda maddeleri bulundu. Ele geçirilen yaşam malzemelerinin terör örgütü PKK’ya ait olduğu tahmin ediliyor

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, toprağa gömülü halde PKK terör örgütüne ait olduğu tahmin edilen yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şehit Uzm. J.V. Kad. Çvş. Kürşat Yılmaz1 Operasyonu kapsamında Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez Pınaryayla köyü arazi kesiminde arama ve tarama yapıldı. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında PKK terör örgütüne ait, toprağa gömülü 2 adet bidon içerisinde 4 kilogram siyah çay, 10 kilogram makarna, 7 kilogram tuz, 30 kilogram bulgur, 5 kilogram toz şeker, 35 kilogram un,1 kilogram pul biber, 4 adet toz meyve suyu, 2 çift mekap ayakkabı, 2 adet iç çamaşırı, 1 adet 5x10 metre uzunluğunda sera naylonu, 2 adet plastik kova ele geçirildi. Terör örgütüne ait yaşam malzemeleri jandarma ekiplerince imha edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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